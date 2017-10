Vlaamse jagers richten 'nooit eerder gezien everzwijnenbloedbad' aan

Na afloop van de 'uiterst succesvolle' drijfjacht - nooit eerder werden in Vlaanderen zoveel everzwijnen in één jachtpartij doodgeschoten - plaatste de burgemeester foto's van de 'buit' op Facebook. Niet iedereen kon daar begrip voor opbrengen. De Belgische dierenrechtenorganisatie Animal Rights BE sprak in een reactie van een 'nooit eerder gezien bloedbad' en bestempelde de 25 jagers en evenzovele drijvers als 'kampioenen in wreedheden'. Volgens haar kan de zwijnenpopulatie zoveel gedode dieren in één keer niet aan.



Dalemans zegt te snappen dat het aantal gedode everzwijnen niet 'het meest prettige gegeven' is voor dierenliefhebbers maar de drijfjacht kadert volgens hem binnen een veiligheidsactie die alle inwoners van het gebied ten goede komt. ,,Vergeet ook niet dat everzwijnen overlast veroorzaken, schade aanrichten en ziektes kunnen verspreiden. Landbouwgewassen moeten er vaak aan geloven en ook tuinen van particulieren en sportterreinen van een nabijgelegen middelbare school worden met veel plezier omgeploegd."



Het vlees van de 56 geschoten zwijnen wordt volgens hem 'ten volle' benut. ,,We verkopen het door aan wildgroothandels." Volgens haar kan Limburg zo veel gedode dieren in één keer niet aan.