Vlaamse minister nog wekenlang in safehouse na bedreiging: ‘Kerst met familie zit er niet in’

Eind september was dat ook al het geval toen de politie lucht had gekregen van plannen van Nederlanders om de minister te ontvoeren. ,,We jagen de drugsmaffia op, vandaar dat ze dit soort acties ondernemen”, aldus Van Quickenborne.

,,Het is niet evident. Dit is de tweede keer. Aan zoiets wen je niet. De eerste keer in september had men vrij snel vier verdachten te pakken, maar nu is het de tweede dreiging. Het is even ernstig, maar minder concreet. Daardoor zou deze situatie weleens weken kunnen duren”, vertelt Van Quickenborne vanuit een safehouse.

De minister zal er waarschijnlijk samen met zijn gezin de kerstperiode moeten doorbrengen. ,,Het is moeilijk voor mijn echtgenote en kinderen. Ze gaan niet naar school en zien geen vriendjes. Ze kunnen niet naar feestjes”, vertelt de minister. ,,Een kerstperiode vier je samen met je familie. Dat zal er voor ons dit jaar waarschijnlijk niet inzitten. Dit is zwaar om dragen.”

Rutte

Van Quickenborne beseft als politicus dat hij onder een vergrootglas ligt. ,,De strijd gaat verder. Als ik zie welke resultaten we boeken, dan gaan we door. We hebben een corruptieschandaal kunnen blootleggen in het Europees Parlement dankzij de Belgische justitie. Mark Rutte heeft ons daarvoor gefeliciteerd. We investeren veel in justitie. Dergelijke resultaten houden me recht om door te doen.”

Ook deze keer komt de dreiging uit dezelfde hoek. ,,Het is de drugsmaffia, die zeer sterk wordt opgejaagd”, aldus Van Quickenborne. ,,Vandaar dat ze dit soort acties ondernemen. Ik zal niet de laatste minister zijn die dit zal meemaken. We laten ze onze tanden zien, daarom gebeurt dit nu. Maar we blijven doorgaan.”

Volledig scherm Minister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) © VTM Nieuws