Vlaamse pilote Sandina (32) crasht onderweg naar vakantiehuisje van ouders, ook instructeur overleden

Een vliegtuig dat gistermiddag was opgestegen op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem, is neergestort ten zuidoosten van Dieppe in Frankrijk. Daarbij zijn twee Belgen, de 73-jarige Johan Janda en Sandina Broodcooren (33), om het leven gekomen.

,,Het vliegtuig stortte rond 11 uur neer op een helling. De twee inzittenden zijn omgekomen", zegt de politie van Seine-Maritime. ,,Waarom het vliegtuig crashte is nog niet bekend. Het gaat om een vliegtuig van het type Aveko VL-3 Evolution.” Het parket van Dieppe heeft een onderzoek geopend.

Beide slachtoffers uit Oost-Vlaanderen

In het toestel zat Johan Janda (73), een ervaren instructeur uit het Oost-Vlaamse Serskamp (Wichelen). Hij baat al meer dan tien jaar een eigen vliegschool uit op het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem. Hij was samen met Sandina Broodcooren (33) uit Geraardsbergen op weg . De jonge vrouw postte vrijdagmorgen op haar Instagramaccount een beeld van het vliegtuigje waarmee ze even later vanuit Wevelgem zou opstijgen. Wie de stuurknuppel bediende, is niet bekend. Het toestel zou vanop een hoogte van 8.000 voet (zo’n 2.438 meter) in nauwelijks een minuut naar beneden zijn gekomen.

Volledig scherm Johan Janda. © RV

Zeer ervaren instructeur met oog voor veiligheid

,,Ik ben er niet goed van. Johan was een zeer ervaren instructeur met honderden vlieguren op de teller. Ik ken hem sinds de jaren 90 toen ik nog met zweefvliegers vloog”, zegt Johan Lagacie uit Wetteren. ,,Johan leidde me op om met een ULM te vliegen. Samen hebben we urenlang gevlogen. Ook naar Zuid-Frankrijk. Dezelfde vlucht die vandaag fataal afliep. Hij was heel erg bezig met de veiligheidsinstructies en zeer voorzichtig. Bij elke vlucht dubbelcheckte hij alles. Ik kan alleen maar denken aan een plots defect in het toestel”, zucht Johan.

Ook op het vliegveld van Wevelgem is te horen dat Johan Janda veiligheid altijd voorop stelde. Hij stond er bekend als een enthousiaste piloot, altijd klaar om zijn kennis over te dragen. De verslagenheid is dan ook groot in Wevelgem.

Quote Na zijn pensioen richtte Johan zich 100 procent op zijn passie: vliegen, jonge mensen opleiden en theorieles­sen bij hem thuis geven Johan Lagacie

Slachtoffer Johan Janda was gehuwd en heeft drie kinderen en minstens vier kleinkinderen. ,,Hij werkte in ‘het milieu’, lachte hij steeds. Hij was ambtenaar en ingenieur op een milieudienst van het ministerie. Na zijn pensioen richtte hij zich 100 procent op zijn passie: vliegen, jonge mensen opleiden en zelfs theorielessen bij hem thuis geven. Hij was ook ondervoorzitter van de Belgische ULM Federatie.”

Wie aan het stuur zat in het ultralichte vliegtuigje, is onduidelijk. ,,Maar in zo'n toestel zit een dubbele besturing zodat een instructeur kan ingrijpen als er iets mis gaat. Helaas zijn ze met heel hoge snelheid naar beneden gekomen”, zegt Johan Lagacie.

Volledig scherm Johan Janda met één van zijn zonen. © RV

Pilote op weg naar ouders

Het tweede slachtoffer is Sandina Broodcooren (33) uit Geraardsbergen. Zij is de dochter van Anja Devleeschouwer, die in Geraardsbergen een B&B runt. ,,Mijn ouders zijn in hun vakantiehuis in Frankrijk, mijn zus was naar hen op weg. Ze heeft nog enkele foto’s uit het vliegtuig naar mijn ouders gestuurd, dus ik denk niet dat zij aan de stuurknuppel zat. We hebben er geen idee van wat er gebeurd is”, zegt Mitchell Broodcooren, de broer van de jonge vrouw. De verslagenheid bij de familie is groot. De jonge vrouw had een dik half jaar haar vliegbrevet.

Weersomstandigheden niet ideaal

In de wereld van de ULM’s was vrijdag nog te horen dat de weersomstandigheden om te vliegen niet ideaal waren, met nogal wat buien en veel wind. Of dat te maken heeft met het ongeval, is echter niet duidelijk. ,,Een medisch falen van de persoon die aan de stuurknuppel zat, lijkt uitgesloten. In dat geval zou het toestel immers nooit zo snel van zo hoog de grond raken, het zou integendeel blijven zweven en veel langzamer zakken”, klinkt het.

Volledig scherm Sandina Broodcooren. © RV