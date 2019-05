Vlaamse scholen ontruimd om bommelding, meer dan 20.000 kinderen geëvacueerd

Een anoniem persoon hing gisterenavond eveneens een briefje aan het veiligheidscentrum in Westerlo met de boodschap dat er om 10.15 uur een bom in een van de scholen zou ontploffen. Dat meldt VTM Nieuws en bevestigt het parket van Antwerpen. Toen de hulpdiensten dat briefje vanmorgen zagen, werden de evacuaties in gang gezet. Het is niet duidelijk wie de persoon in kwestie is en of er een bom aanwezig is in een van de scholen. Wel zou de melder zijn gefilmd door de bewakingscamera’s.