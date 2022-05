Vladimir Poetin zegt vooral veel dingen níét

Grote woorden, strak wapperende vlaggen en marcherende soldaten zijn er genoeg op deze mooie, iets bewolkte dag in Moskou. Zoals elk jaar op 9 mei herdenken de Russen hun overwinning in de Grote Patriottische Oorlog, zoals ze de Tweede Wereldoorlog liever noemen. Dat gebeurt niet alleen op het Rode Plein in Moskou, maar in nog bijna dertig andere steden in Rusland. Tot zover niks nieuws.