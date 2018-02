Vlaming stierf 'natuurlijke dood' in India, maar hart en nieren zijn verdwenen

In februari 2016 ging Danny Byltjes voor zijn werkgever Power Climber Wind naar India om er een opleiding te geven over hoogtewerkers. ,,Op 11 februari is hij onwel geworden en is hij naar een dokter geweest. Dat weten we zeker”, zegt zijn weduwe Nancy Van Son. De dokter zou Danny hebben doorverwezen naar een ziekenhuis, maar het dichtstbijzijnde ziekenhuis lag zo’n 100 kilometer verderop. Onderweg is Danny om het leven gekomen. Dat heeft Nancy via Power Climb Wind ontdekt.



,,Vanuit India kregen we een autopsieverslag met de conclusie dat Danny een natuurlijke dood is gestorven. Maar uiteraard hebben we meer vragen dan antwoorden. Ook voor onze zoon van 16. Als Danny echt een medisch probleem had of een hartafwijking, moet hij ook onderzocht worden.”



Na de repatriëring werd alles in gereedheid gebracht voor een afscheidsmoment. ,,Daar hadden we amper over gesproken. Ik wist van Danny alleen dat hij gecremeerd wilde worden. Ik kreeg wel de raad om een nieuwe autopsie te laten uitvoeren. Meer in de zin van ‘je weet toch maar nooit.’"