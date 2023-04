Vlamingen: Nederland overdrijft stikstofuitstoot uit België

Project One

Het Britse chemieconcern Ineos bouwt een ethaankraker bij Lillo, in het Antwerpse havengebied. Deze fabriek, Project One, maakt straks ethyleen uit ethaangas, een restproduct van de schaliegaswinning in de Verenigde Staten. Ethyleen is een basisgrondstof voor plastic. Ineos zegt dat de kraker verreweg de duurzaamste van Europa wordt. De uitstoot van broeistofgassen is de helft tot een derde van de ethaankrakers die nu in bedrijf zijn. Het project kost 3,5 miljard euro. Project One is volgens Ineos de ‘belangrijkste en grootste investering in de Europese chemiesector van de afgelopen twintig jaar’. De planning is dat de fabriek in 2026 draait en zorgt voor 450 directe en duizenden indirecte banen.