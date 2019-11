Vleermuizen in winterslaap houden bouw van nieuw eenheidsmonument in Berlijn op

De vleermuizen in de sokkel van een voormalig monument in Berlijn hoeven van de rechter niet uit hun winterslaap te worden gehaald voor de bouw van een nieuw eenheidsmonument.

Een rechter bepaalde dat de bouw van het monument moet wachten tot de beschermde dieren op een veilige manier naar elders kunnen worden gebracht. Op de plek waar het eenheidsmonument moet komen, stond tot 1950 een groot standbeeld van keizer Wilhelm I. Na de afbraak van het beeld nestelden zich diverse soorten vleermuizen in de sokkel. Het was de bedoeling dat dit jaar met de bouw van een eenheidsmonument op die plek zou worden begonnen en dat de dieren naar een andere plek zouden worden verhuisd.

Geen alternatief

De Duitse Natuurbescherming ging echter met succes in beroep tegen de ontheffing die eerder was verleend. Er is volgens de organisatie geen alternatieve leefomgeving voor de vleermuizen en ook geen alternatieve broedplek.



De bouw is nu minstens tot mei volgend jaar uitgesteld. Het monument ter ere van de hereniging van Oost- en West-Duitsland, is een soort wip die bestaat uit een grote langwerpige schaal. Die beweegt naar de kant waar de meeste mensen staan, in wezen van ‘oost naar west’.