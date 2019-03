Vliegramp Ethiopië: info zwarte doos gedownload, toestel vloog ‘ongebruikelijk snel’

Politie: Dodental opgelopen tot 50, schutter opereerde alleen

22:54 Het dodental door de schietpartijen in de twee moskeeën in Christchurch is gestegen naar vijftig. De Nieuw-Zeelandse politiecommissaris Mike Bush heeft zondagmorgen (plaatselijke tijd) gezegd dat in een van de islamitische gebedshuizen het lichaam van nog een slachtoffer is gevonden. De aanslagpleger opereerde alleen volgens de politiefunctionaris.