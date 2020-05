Vliegtuig crasht in woonwijk Pakistan: ‘Minstens 2 overlevenden, 41 lichamen van passagiers geborgen’

De oorzaak van de vliegramp is nog niet bekend. ,,Het laatste wat we van de piloot hoorden, was dat hij een technisch probleem had”, zei PIA-woordvoerder Abdullah H. Khan in een videoverklaring. De piloot stuurde een noodsignaal naar de verkeerstoren en vertelde de luchtverkeersleiders dat beide motoren waren uitgevallen bij zijn tweede landingspoging, zo is te horen op een gespreksopname die online werd geplaatst. ,,Hij kreeg te horen dat twee landingsbanen vrij waren. Maar hij besloot een doorstart te maken.”



Ooggetuigen meldden aan lokale tv-stations dat ze het vliegtuig rond de luchthaven zagen cirkelen voordat het in de woonwijk neerstortte.



De Airbus 320 was vertrokken uit de Pakistaanse stad Lahore. De internationale luchthaven bij Karachi staat bekend als een van de drukste van het land.