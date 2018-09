Vliegtuig Emirates in quarantaine; honderd passagiers ziek

Polen woest om beschuldi­ging grootscha­li­ge ww-fraude

16:29 Polen is boos op Nederlandse media. Het land vindt dat recente berichten over grootschalige fraude met ww-uitkeringen de 'gehele eerlijke en hardwerkende Poolse gemeenschap in een kwaad daglicht' stelt. Dat stelt de Poolse ambassade in een verklaring op de website.