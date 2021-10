Vliegtuig laat uitwerpselen vallen op man in tuin: ‘Alles zat onder, tot tuinparasols toe’

Een Britse man heeft een nachtmerrie beleefd toen hij rustig in zijn tuin van het mooie weer zat te genieten en opeens een lading menselijke uitwerpselen uit een vliegtuig over zich heen kreeg.

Het incident gebeurde midden juli in Windsor, maar is nu pas bekend. Raadslid Karen Davies onthult dat ze ‘geschokt’ was toen ze over het ‘vreselijke’ voorval hoorde. ,,Alles zat onder. De man zelf, zijn hele tuin, tot zijn tuinparasols toe”, klinkt het op de BBC. ,,Het was bijzonder onaangenaam.”

Normaal gezien worden uitwerpselen in een vliegtuig in speciale tanks opgeslagen en verwijderd als het veilig aan de grond staat. ,,Ik weet dat er elk jaar wel enkele incidenten gebeuren met bevroren uitwerpselen die uit vliegtuigen vallen", aldus Davies. ,,Maar deze waren niet bevroren. De tuin van de man was helemaal bespetterd. Het was bijzonder onaangenaam. Hij was zelf in de tuin. Het was een vreselijke, vreselijke ervaring.”

Warme weer

Een ander raadslid suggereert dat het warme weer er mogelijk verantwoordelijk voor was dat de uitwerpselen ‘als een vloeibare massa’ uit het vliegtuig waren gekomen. Een raadslid met 40 jaar dienst op luchthavens meldt dat het om een ‘erg zeldzaam’ incident ging. ,,We hadden vroeger problemen met blauw ijs (bevroren uitwerpselen en desinfecterende middelen, red.) bij de aankomst van vliegtuigen, maar dat kwam doordat de toiletten in kwestie lekten. Moderne toiletten zijn veel veiliger.”

Volgens raadslid Davies heeft het slachtoffer geen verzekeringsclaim ingediend. ,,Het ging uiteindelijk maar om enkele tuinparasols en hij wilde niet dat zijn premie omhoog zou gaan”, klinkt het.

Het is niet duidelijk welke luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk was voor het incident. Maar het zou gaan om een vliegmaatschappij ‘die haar basis ver weg van hier heeft’, aldus Davies.

