Vliegtuig met 66 mensen aan boord neergestort in Iran

Het toestel is vooralsnog niet gevonden. De plek van de crash is voor ambulances niet te bereiken omdat het om een afgelegen locatie gaat in het Zagrosgebergte, Irans grootste bergketen. Het toestel zou neergestort zijn op Mount Dena, een van de hoogste bergreuzen van het land (4409 meter hoog). Er is een reddingshelikopter naartoe gestuurd, maar die kon niet landen door de mist en hevige sneeuwval. Het betekent dat reddingswerkers toch over de grond naar een crashsite zoeken.



Hoewel Iran Aseman Airlines snel na de crash liet weten dat de inzittenden de klap niet hebben overleefd, werd die verklaring zojuist iets afgezwakt. ,,Vanwege de omstandigheden hebben we nog geen toegang tot de crashsite en kunnen we het precieze dodental nog niet met zekerheid vaststellen."



Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland volgt de situatie op de voet. ,,Vooralsnog hebben we geen aanwijzingen dat er Nederlanders aan boord waren van het vliegtuig dat in Iran is neergestort", aldus een woordvoerder. ,,Het aantal ongelukken op binnenlandse vluchten in Iran is hoog. Dat komt door de ouderdom en de onderhoudsstaat van de toestellen."