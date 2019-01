Vliegtuig terug naar Sydney na vechtpartij tussen passagiers

Het toestel van budgetmaatschappij Scoot is gisterenavond in Sydney geland, na een knokpartij tussen twee passagiers. Een van de twee had volgens medereizigers flink gedronken en viel anderen lastig.



Op een video-opname is te zien hoe twee mannen, zo'n twee uur na aanvang van de vlucht, met elkaar op de vuist gaan. Een van beiden wordt tijdens het handgemeen door de ander in een wurggreep genomen.