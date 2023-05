Vliegtuigje met vermoedelijk Nederlanders aan boord crasht in ontoegankelijk Kroatisch gebied met mijnen

In Kroatië is een grootscheeps politie-onderzoek gaande om te achterhalen wat is gebeurd met een neergestort sportvliegtuig, met daarin vermoedelijk drie Nederlanders. De situatie is penibel, want de crash vond plaats in een moeilijk toegankelijk gebied, waar mogelijk ook nog mijnen liggen.

Het vliegtuigje verdween zaterdag rond 12.30 van de radar, op de berg Kapeli in de provincie Lika-Senj. Na een grote zoektocht door dikke mist, met een helikopter en de inzet van 120 mensen met drones, quads en SUV’s werd het vliegtuigje zaterdagavond gelokaliseerd. Dat gebeurde dankzij zoekers die te voet waren: vanuit de lucht was het vliegtuig niet te zien in het bosrijke gebied. Al snel meldde een Kroatisch persbureau dat vermoedelijk drie Nederlandse passagiers in het sportvliegtuig zaten, dat ook in Nederland is geregistreerd.

De plek van de crash is lastig te bereiken. Het ongeluk vond plaats op bijna het hoogste punt van de berg, in lokale media vertelt hoofdonderzoeker luchtvaart Danko Petrin dat daar ‘de winter het langst blijft hangen’. ,,Het terrein is moeilijk toegankelijk, de sneeuw blijft lang liggen en er zijn ook nog gebieden die verdacht worden van mijnen.” Dat maakt het politie-onderzoek dat nu plaatsvindt niet gemakkelijk. Voor de inzittenden van het vliegtuigje zal dat geen verschil meer maken. ,,De slachtoffers kunnen helaas toch niet worden geholpen.”

Onduidelijk

Op dit moment kan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland nog weinig informatie geven. Een woordvoerder: ,,Omdat de omgeving waar het vliegtuigje is gevonden bekend staat om het feit dat er nog steeds landmijnen liggen, moeten uitgezonden hulpploegen voorzichtig te werk gaan. Er is nog geen informatie over de vermiste inzittenden.”

Ook in Kroatië blijft officiële bevestiging over de slachtoffers nog uit. Het toestel, een Cirrus SR20, was onderweg vanaf de Sloveense stad Maribor naar de Kroatische zuidelijke stad Pula. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Volgens het persbureau hing er die middag een dichte mist die het zicht mogelijk bemoeilijkte.