Vliegveld Charleroi sluit deuren na chaos vanwege staking

Zes aanhoudin­gen na vondst 12-jarig meisje in reiskoffer in Parijs: ‘Ze was helemaal niet op haar gemak’

De Franse politie heeft zes mensen aangehouden in verband met de vondst van een dood 12-jarig meisje in een reiskoffer vrijdagavond. Volgens getuigen was het meisje, Lola genaam, ‘helemaal niet op haar gemak’ toen ze vrijdag thuiskwam van school en vergezeld werd door een 20-jarige vrouw, de hoofdverdachte in de zaak. ,,De vrouw gebaarde naar het meisje dat ze moest komen”, vertelt een ooggetuige. ,,Ze zag er een beetje gek uit.”

16 oktober