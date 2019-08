Vliegveld Hongkong start weer op na clash tussen demonstranten en politie

China weigert Amerikaan­se oorlogs­sche­pen toegang tot haven Hongkong

2:44 Net nadat China en de VS hebben laten weten weer om de tafel te gaan zitten over hun slepende handelsconflict te praten, heeft de Chinese regering het verzoek van twee Amerikaanse oorlogsschepen om aan te leggen in de haven van Hongkong geweigerd. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.