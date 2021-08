Vliegveld Kaboel onbereikbaar voor veel gestrande evacués: ‘Ik hoop dat hulp niet te laat komt’

Video Dodental aardbeving Haiti schiet verder omhoog naar bijna 1300, ruim 5700 mensen gewond

16 augustus Het dodental als gevolg van de aardbeving in Haïti is verder opgelopen tot 1297. Dat is ruim vier keer zoveel dan bijna 24 uur geleden nog werd gemeld. De autoriteiten melden verder dat zeker 5700 mensen gewond zijn geraakt, waar dat er eerder nog 1800 waren.