Vloedgolf aan #MeToo-getuigenissen in Engeland: ‘Bijna al mijn vriendinnen zijn misbruikt’

UPDATE / VIDEO Boskalis legt eerder stuurloos schip, Eemslift Hendrika, in haven

8 april Het bergingsteam van Boskalis heeft het eerder stuurloos geraakt Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika de Noorse haven Ålesund in weten te slepen. Het schip ligt, zo meldt een woordvoerder van Boskalis, even voor 18.30 uur afgemeerd in de haven. De Eemslift Hendrika was vanuit het Duitse Bremerhaven onderweg naar de Noorse havenplaats Kolvereid, een stuk noordelijker dan Ålesund.