Vluchtelingenkinderen: als je droom alles is wat je nog hebt

Toen Manaal (14) uit Somalië naar Nederland vloog, zat ze voor het eerst in een vliegtuig. Hier werd ze, als vluchtelinge, herenigd met haar vader. Het meisje voelde de hele vlucht vlinders in haar buik. ,,Nu wil ik graag stewardess worden: reizen, Parijs zien en heel de tijd vlinders in mijn buik voelen.”

Manaal is een van de vluchtelingenkinderen die worden geportretteerd in het project 'Droomdagboeken' van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die organisatie stuurde de Nederlanders Annegien Schilling (van het Instagram-account Fetching Tigerss) en Debra Barraud (Humans of Amsterdam) dwars door Europa om vluchtelingenkinderen te interviewen over hun dromen. ,,Kinderen die alles hebben moeten achterlaten, behalve hun hoop en dromen voor de toekomst", stelt UNHCR. ,,We roepen wereldleiders op ervoor te zorgen dat vluchtelingen op een waardige manier hun leven weer kunnen opbouwen."

Gevoel van vrijheid

Barraud en Schilling maakten ook foto's, en bewerkingen daarvan, waarin de kinderdromen tot uiting komen. ,,Kinderen zijn heel fantasierijk. Het gevoel van vrijheid dat Manaal beschreef, vond ik heel mooi. Wij vonden die verhalen heel belangrijk om verder te vertellen", zegt Schilling (18), die op haar Instagramaccount (met meer dan 900.000 volgers) al enkele jaren fotobewerkingen maakt. ,,Ik wist zelf eigenlijk weinig van het onderwerp af en heb veel van dit project geleerd. Ik hoop dat anderen nu leren van deze foto's en verhalen."



Volgens de UNHCR is 51 procent van de vluchtelingen wereldwijd een kind. Eind vorige maand zaten er in Nederlandse asielopvangcentra ruim 7.000 kinderen. Zo’n 550 van hen hebben geen familieleden bij zich. Ook komen er nog wekelijks kinderen uit vluchtelingenkampen elders in de wereld naar Nederland: zij hebben, net zoals Manaal, een gezinsherenigingverzoek gedaan omdat een van hun ouders al in Nederland is.

Uit The Dream Diairies: Roussel komt uit Syrië en woon nu in Genève, Zwitserland. Ze zit op school, leert Frans en is verkozen tot klassenvoorzitter. Als ze niet op school zit, houdt ze van dansen met haar zussen en vriendinnen. ,,Als we chagrijnig of verdrietig zijn, gaan we dansen. Daar worden we blij van."

Roussel, 10 jaar, uit Syrië.

Shoaib uit Afghanistan is 11 jaar en komt uit Afghanistan. Hij woont nu in Berlijn. Hij droomt maar van één ding: voetballen. Want voetbal is het enige wat heel zijn leven, in Afghanistan en Duitsland hetzelfde is gebleven. Als er een team speelt, maakt het hem niet uit wie er scoort. ,,Als iemand scoort, scoort en wint het hele team."

Shoaib, 11 jaar, uit Afghanistan.

Shoaib, 11 jaar, uit Afghanistan.

Ayham is 8 jaar oud en komt uit Syrië. Nu woont hij in Wenen, Oostenrijk. Ayham heeft een grote droom: een superheld worden. Dan kan hij namelijk een einde aan de oorlog in Syrië maken. Als die oorlog voorbij is, zou hij teruggaan en 'alles een kus geven, echt alles, ook de bananen en de watermeloenen."

Ayham, 8 jaar, uit Syrië.