VN-ambassadeur VS: 'trots' op vrouwen die Trump beschuldigen

Afgelopen week stapten maarliefst drie prominente politici op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag: het Democratische congreslid John Conyers en de – eveneens Democratische - senator Al Franken en het Republikeinse congreslid Trent Franks. Haley kreeg de vraag hoe Amerikanen volgens haar om moeten gaan met de vrouwen die Trump in het verleden van gelijksoortig gedrag hebben beschuldigd. ,,Vrouwen die wie dan ook beschuldigen, moeten worden gehoord", antwoordde Haley. ,,Iedere vrouw die zich op wat voor manier dan ook beschadigd of slecht behandeld voelt, heeft het recht om zich uit te spreken."

Het officiële standpunt van het Witte Huis, dat afgelopen oktober nog eens werd benadrukt door woordvoerder Sarah Huckabee Sanders, is dat alle vrouwen die Trump beschuldigd hebben, leugenaars zijn. Trump zelf bood tijdens de verkiezingscampagne zijn excuses aan voor een uitgelekte geluidsopname uit 2005, waarin hij opschept dat hij vrouwen ‘in hun kruis kan grijpen’ omdat hij beroemd is: ‘ze laten je doen wat je wil’. Eind november zei hij ineens dat de stem in de opname ‘niet van hem is’.

Ongewenst betasten

Zo'n 20 vrouwen hebben Trump beschuldigd van ongewenst betasten en zoenen. In het interview met Haley vraagt de presentator van het programma of die beschuldigingen er nog toe doen, nu Trump president is. ,,Weet je, dat moeten de mensen zelf bepalen. Ik weet dat hij gekozen is. Maar vrouwen moeten altijd het gevoel hebben dat ze zich kunnen laten horen. En wij moeten allemaal naar hen willen luisteren.”

Voor zijn overwinning zei Trump dat hij alle vrouwen die hem hadden beschuldigd na de verkiezingen zou aanklagen. Tot nu toe is dit niet gebeurd.