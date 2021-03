VN geschokt door ‘bloedigste dag’ sinds coup in Myanmar

De Verenigde Naties spreken van de “bloedigste dag” sinds de militaire machtsovername in februari en noemen het dodelijke geweld “volledig onacceptabel”. De internationale organisatie zegt geschokt te zijn door “het onnodige verlies van levens, na berichten dat tientallen mensen zijn doodgeschoten in het hele land”.

De ambassades van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben het ingrijpen van het leger scherp veroordeeld. “Deze 76e dag van de strijdkrachten van Myanmar zal in het geheugen gegrift blijven als een dag van terreur en oneer. Het doden van ongewapende burgers, onder wie kinderen, zijn onverdedigbare daden”, zei de EU-ambassade in Yangon op sociale media.

Over het aantal demonstranten dat zaterdag het leven verloor, lopen de berichten uiteen, omdat Myanmar het werk van journalisten aan banden heeft gelegd. Maar een onafhankelijk nieuwsmedium telde meer dan 90 doden in 40 plaatsen. Een krant hield het op bijna 60 doden. Het leger voerde in alle vroegte al enkele invallen uit in een poging het protest in de kiem te smoren. De machthebbers waarschuwden eerder deze week al dat troepen demonstranten door het hoofd kunnen schieten.