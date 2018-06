Belgische douane vindt 56 kilo in nepananas­sen verstopte cocaïne

12:01 De Belgische douane heeft in de Antwerpse haven 56 kilo cocaïne gevonden in nagemaakte ananassen. De partij is in beslag genomen. De drugs, met een marktwaarde van enkele miljoenen, zaten verstopt tussen echte ananassen in nepexemplaren.