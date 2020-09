VN: stop met martelen van gevangenen in Belarus

Tegenstan­ders Loekasjen­ko roepen op tot nieuwe protesten

30 augustus Ondanks een strikt demonstratieverbod in Belarus hebben tegenstanders van de autocratische president Alexandr Loekasjenko opgeroepen tot een nieuwe grootschalige demonstratie. Onduidelijk is hoeveel mensen zondagmiddag gehoor zullen geven aan de oproep en naar het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van de hoofdstad Minsk zullen komen.