VN-topman wast Europa de oren: ‘Xenofoob gedrag, muren en prikkeldraad en mensen gedumpt op zee’

Meteen daarna viel onder meer D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld hem bij. Ze wees op buurlanden van Syrië die miljoenen vluchtelingen opvangen. ,,Wij beginnen al te hyperventileren als er een paar duizend aan de grens staan. En betalen aan onze zuidgrens Libische milities om het vuile werk op te knappen.” De Italiaanse socialiste Simona Bonafè: ,,Het is de Raad (van lidstaten) die besluiten tegenhoudt.‘’

Humanitaire ramp

Grandi waarschuwde dat het eind nog niet in zicht is. Hij voorspelde een humanitaire ramp in Afghanistan, die een deel van de 39 miljoen inwoners ertoe zal brengen te vluchten, ook naar Europa. Hij riep de EU ook op te investeren in vredesoverleg in Ethiopië, om een uittocht daar tegen te gaan. En veel Syriërs willen graag terug, zodra hun land veilig is.