VN: Turkije moet onmiddellijk noodtoestand beëindigen

12:12 Sudan, de allerlaatste nog levende mannelijke noordelijke witte neushoorn, is overleden. Dat meldt de Ol Pejeta Conservancy op zijn website. Sudan was 45, woonde in Kenia en groeide in de laatste jaren van zijn leven uit tot een beroemdheid. De neushoorn is overleden aan ouderdomsverschijnselen.