VN: wereldwijde voedselprijzen opnieuw gedaald, nu lager dan eind 2021

De wereldwijde prijzen van voedsel zijn in december voor de negende maand op rij gedaald, meldt de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Door de daling liggen de wereldwijde voedselprijzen 1 procent onder het niveau van eind 2021. Dat is de eerste jaarlijkse daling sinds 2018.

De voedselprijsindex van de FAO, die vijf belangrijke basisproducten volgt, zakte in december met 1,9 procent vergeleken met een maand eerder. Dat had te maken met de zwakke vraag naar plantaardige oliën, zoals zonnebloemolie en olijfolie, en rundvlees. Zuivel en suiker werden daarentegen duurder. Ondanks de daling liggen de voedselprijzen nog steeds ruim boven het gemiddelde over de afgelopen tien jaar.

Daarnaast waren de prijzen eind 2021 ook al hoog door tegenvallende oogsten en veel vraag naar landbouwproducten vanuit onder meer China. Voor heel 2022 lag de voedselprijsindex gemiddeld dan ook 14 procent hoger dan het voorgaande jaar. De hoge prijzen voor voeding droegen naast de hogere energierekeningen in het afgelopen jaar bij aan de sterke stijging van de kosten van levensonderhoud en zorgden voor meer honger in de wereld.

Sterke schommelingen

De voedselprijzen lieten afgelopen jaar sterke schommelingen zien. In maart vorig jaar schoten de prijzen omhoog na de Russische inval in Oekraïne. Dat kwam doordat de twee landen grote leveranciers zijn van granen en oliën. Dankzij de zogeheten graandeal tussen Rusland en Oekraïne, die onder leiding van de VN en Turkije werd bereikt, kwam de uitvoer van graan via de Zwarte Zee weer op gang en daalden de prijzen.

De daling van de voedselprijsindex betekent niet dat voedingsproducten in de supermarkt ook goedkoper worden. De graadmeter volgt namelijk de verschuivingen in de grondstofkosten en het duurt even voordat veranderingen doorwerken in de detailhandelsprijzen. De prijzen in de supermarkt worden daarbij opgedreven door stijgende energie- en arbeidskosten. De zogeheten voedselinflatie loopt dan ook hoog op in landen van het Verenigd Koninkrijk tot Pakistan en Brazilië.

De vooruitzichten voor 2023 hangen volgens de FAO vooral af van de weersomstandigheden. Zo kampten grote telers afgelopen jaar met droogte, overstromingen en vorst. De oorlog in Oekraïne, die bijna een jaar duurt, drukt ook op de financiën van de Oekraïense boeren en dwingt hen om stukken land onbewerkt te laten.