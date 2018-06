VN wil onmiddellijk einde aan scheiden immigrantenkinderen VS

Volwassen immigranten die illegaal de grens oversteken of dit probeerden te doen, worden in hechtenis geplaatst en riskeren vervolging. Hun kinderen komen onder toezicht te staan in enorme opvangcentra. Dat zijn onder meer verbouwde supermarkten en magazijnen.

Afschrikwekkend

De Amerikaanse regering voerde de verscherping in om moeders af te schrikken om met hun kinderen aan de gevaarlijke tocht naar de VS te beginnen. Alle mensen die illegaal het land binnenkomen, worden nu als crimineel bestempeld en vastgezet. Hun kinderen mogen daar niet bij blijven en komen onder de hoede van het ministerie van Volksgezondheid.

Het scheiden van kinderen ligt in de Verenigde Staten al een tijdje onder vuur. Zelfs Melania Trump, de vrouw van de president, sprak onlangs haar afkeuring uit. Ook in Nederland is er steeds meer ophef over de maatregel. Zo riep actrice Georgina Verbaan Nederlanders op om een kaartje te sturen aan Mark Rutte over de 'kinderkampen'.