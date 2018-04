Voertuig rijdt in op groep mensen in Münster: meerdere doden, dader omgekomen

Aanslag met busjeMÜNSTER - Een busje is vanmiddag in de Duitse stad Münster ingereden op een groep mensen. Er zijn volgens autoriteiten tenminste vier doden gevallen. De politie gaat uit van een aanslag.

Naast vier doden zijn er twintig gewonden, waarvan zes zwaar, meldt de Duitse WDR. Zij zijn met een helikopter afgevoerd. De bestuurder van het busje is bij zijn actie omgekomen en heeft zichzelf doodgeschoten. Volgens geruchten zouden er nog twee passagiers in het busje hebben gezeten. Daar wordt naar gezocht.

De politie heeft daarnaast een verdacht voorwerp gevonden. De Duitse explosievendienst onderzoekt dit nu. De stad Münster telt ruim 300.000 inwoners en bevindt zich zo'n 50 km over de grens bij Enschede.

De aanslag vond plaats in de oude binnenstad, in het Kiepenkerl-kwartier bij het gelijknamige Kiepenkerl-restaurant. Dat etablissement is zowel bij inwoners van Münster als toeristen populair en serveert traditioneel Duitse gerechten. Dankzij het fraaie weer zaten de terrassen vol.

De uitgelaten sfeer werd echter bruut verstoord toen het busje met hoge snelheid door het stadscentrum reed. Er brak paniek uit bij het publiek.

'Niet speculeren'

Doordat er in Münster vandaag een Koerdische demonstratie zou plaatsvinden, was er al veel politie in het centrum en konden autoriteiten snel ter plekke zijn. De binnenstad van Münster is inmiddels afgezet en brandweerwagens, ambulances en politieauto's zijn gearriveerd.

De politie heeft via Twitter opgeroepen niet te speculeren over de dader en diens mogelijke motief. De situatie is verre van overzichtelijk, aldus de politie, die mensen oproept het betreffende gebied te mijden. Ook vraagt de politie media geen foto's te verspreiden, nu dit het onderzoek kan bemoeilijken.

Bij de Koerdische betoging werden 1500 mensen verwacht. De Koerden wilden demonstreren tegen aanvallen door het Turkse leger in Syrische provincie Afrin. Het evenement is inmiddels geannuleerd.

De Duitse regering reageert geschokt. ,,Er komen vreselijke berichten uit Münster," laat een regeringswoordvoerster weten.

Dick Schoof, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt de situatie nauwgezet te volgen. ,,Doden en gewonden in Münster (DLD) dichtbij NL grens, de situatie is nog onoverzichtelijk," schrijft hij op Twitter. ,,Onze gedachtes zijn bij de slachtoffers."

De aanslag in het Duitse Münster geeft vooralsnog geen aanleiding om het dreigingsniveau in Nederland aan te passen, laat Schoof, weten. Het dreigingsniveau staat op 4, op een schaal van 1 tot 5. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland ,,reëel'' is.

Vergelijkbare aanslag

Twee jaar geleden had in Duitsland een vergelijkbare aanslag plaats met een voertuig. Dat gebeurde op de kerstmarkt in Berlijn. Toen reed rond acht uur 's avonds een vrachtwagen met Pools kenteken in op het publiek van een kerstmarkt in. Er vielen 12 doden en 56 gewonden.

In de vrachtwagen werd het identiteitsbewijs gevonden van een toen 23-jarige Tunesische man. Een dag na de aanslag eiste terreurgroep Islamitische Staat de aanslag op met de vermelding dat de persoon die de vrachtwagen bestuurde, een strijder van Islamitische Staat was.

Deze Anis Amri kon vluchten in Berlijn maar werd op 23 december in Milaan gedood in een vuurgevecht met de Italiaanse politie, nadat die naar zijn identiteitspapieren had gevraagd.

