Vogels vliegen zich massaal te pletter tegen glazen torens New York: ‘Glas aanpassen, licht uit’

En dat is nummer drie. Rob Coover buigt zich over het dode vogeltje op de stoep voor Brookfield Place, een kantoor- en winkelcentrum in het zuidelijke puntje van Manhattan, het hart van New York. Het wordt pas net licht, maar hij heeft al een half uur naar vogellichaampjes gespeurd. In donkere hoekjes, tussen bladeren, achter opgestapelde terrasstoelen. Twee keer eerder heeft hij zich al over een lijkje gebogen, foto’s gemaakt en er rubberen handschoentjes en een plastic boterhamzak bij gepakt om het beestje te bergen.