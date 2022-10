Voldoende steun voor Boris Johnson om mee te doen aan race om premierschap

Iraanse klimster Rekabi onder huisarrest geplaatst na deelname zonder hidjab

De Iraanse klimster Elnaz Rekabi is naar verluidt onder huisarrest geplaatst nadat zij terugkeerde naar haar thuisplaats Zanjan. Rekabi deed mee aan de Aziatische kampioenschappen klimmen in Zuid-Korea, zonder de in Iran verplichte hidjab.

14:58