Volendam rouwt om Sarah (20) die omkwam door een lawine: ‘Ons moppie is niet meer’

Volendam rouwt om de dood van de 20-jarige Sarah, die vrijdag om het leven kwam door een ski-ongeluk in Oostenrijk. De vrouw kwam in het in Tirol gelegen Serfaus onder een lawine terecht. Sarah kwam van oorsprong uit het Noord-Hollandse dorp, maar woonde inmiddels in Amsterdam.

Volgens het Oostenrijkse Kronen Zeitung was de vrouw buiten de piste gaan skiën in diepsneeuw, en veroorzaakte ze de lawine daarbij mogelijk zelf. Rond 10.30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd, twee uur later werd de vrouw onder een dikke laag sneeuw gevonden. Het slachtoffer zou geen zogeheten lawinepieper bij zich hebben gedragen.

Lees ook Nederlandse skiër (28) overlijdt door lawine in Zwitserland

Vader Danny bevestigt op Facebook het ongeluk. 'Ze pakte een klein stukje tiefschnee en werd verrast door een lawine', schrijft hij. ‘Ze was gelukkig en verliefd de afgelopen maanden. Dat geeft ons wat troost. Maar wat zijn we ontzettend verdrietig. Ons moppie is niet meer.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen deze week voor extra lawinegevaar. Dat ontstaat vanwege stijgende temperaturen en de zon die op de sneeuw schijnt. Eerder deze week kwam er al een Nederlandse man van 28 om het leven in de Zwitserse Alpen. Ook hij werd bij het skiën buiten de piste verrast door een lawine.

Doden door ongelukken

Ook eerder deze winter overleden er in Oostenrijk Nederlandse skiërs. Dat gebeurde echter niet door lawines. Op 25 december kwam een 12-jarig meisje om het leven toen ze tegen een boom botste. Een 39-jarige man overleed tijdens een wandeling naar een skistation. En op nieuwjaarsdag kwam een 28-jarige vrouw ten val bij de afdaling van een rode piste. Meer dan 100 meter lager kwam ze tegen een boom tot stilstand, waarna ze overleed. Ook raakten afgelopen winter diverse Nederlanders zwaargewond in de sneeuw.

Volledig scherm Eerder deze winter had Oostenrijk door warme temperaturen te kampen met een tekort aan sneeuw. © AFP

Volgens woordvoerder Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging (NSV) zijn er deze winter niet meer Nederlandse skiërs overleden dan in andere jaren. ,,We houden het niet exact bij, maar dat beeld hebben wij niet. Er gebeuren elk jaar veel ongelukken in de Alpen. Alleen al door lawines komen jaarlijks tachtig tot honderd skiërs om het leven. Daar moet je de dodelijke ongelukken dan nog bij optellen.”

Kennis, ervaring en materiaal

In de eerste maanden van het skiseizoen gebeurden er vooral veel ongelukken óp de piste, zegt De Graaf, omdat er toen weinig sneeuwval was, waardoor veel skiërs zich verzamelden op minder vierkante meter sneeuw. ,,De laatste weken is er meer verse sneeuw gevallen. Dat nodigt uit tot het skiën buiten de piste. Dat is voor echte liefhebbers het mooiste wat er is, maar het kan wel gevaarlijk zijn.”

De NSV raadt skiërs in principe af om buiten de piste te skiën. ,,We snappen dat zo'n berg vol sneeuw daartoe uitnodigt. Maar je moet het alleen doen als je de juiste kennis, ervaring en materiaal hebt.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: