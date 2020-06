Von der Leyen neemt Nederlandse bezwaren tegen Europees herstelplan ‘zeer serieus’

Sterkste schouder

Daarbij worden ze geholpen door de andere lidstaten. Hiervoor moet nog een verdeelsleutel worden bedacht. Wat Merkel en Macron betreft moeten de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. ,,Het is niet onze taak om te spreken namens de andere lidstaten van de Europese Unie”, sprak Macron. Nederland zou liever zien dat er geen subsidies worden verstrekt maar leningen, vooral als het gaat om landen in Zuid-Europa. De Europese leiders spraken vorige week over het coronafonds en daar bleek het Nederlandse standpunt onveranderd. Macron vreest dat de Nederlandse ‘koppigheid’ de Europese toekomst op het spel zet. Von der Leyen denkt dat er genoeg zekerheden zijn ingebouwd om te zorgen dat alle lidstaten die wederopbouwsubsidies krijgen, zullen voldoen aan de eis tot hervormingen. Ze wijst er bijvoorbeeld op dat ‘de steun wordt betaald in tranches, afhankelijk van of er mijlpalen zijn bereikt in investeringen en hervormingen’.

Speciale top

Von der Leyen houdt er rekening mee dat de speciale top over dit herstelplan, die gepland staat voor 17 en 18 juli, geen akkoord oplevert. Ze hoopt dat het in elk geval zal lukken voor het zomerreces, desnoods door een tweede top te organiseren.



,,We moeten net zo lang doorwerken tot het hulppakket op de rit is gezet. Europa heeft dit wederopbouwplan dringend nodig. We zitten in een diepe crisis, die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gekend", aldus Von der Leyen.



Ze noemt het een ‘groot geluk’ dat Duitsland vanaf 1 juli voorzitter is van de Europese Unie. Bondskanselier Angela Merkel ‘beschikt over een enorm grote Europees-politieke ervaring. Dat helpt enorm’, aldus Von der Leyen. Zij bekleedde eerder onder Merkel verschillende ministersposten, onder meer van Defensie, en zegt dat zij een vertrouwensrelatie hebben.