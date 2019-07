Von der Leyen spreekt vol vuur, er klinkt applaus en boegeroep

Applaus

In haar toespraak, die vanochtend iets na 09.00 uur begon, benadrukte ze meerdere malen dat ze geluisterd had naar de wensen van de fracties. Soms kreeg ze applaus, een enkele keer zeer stevig; soms klonk er een smalend ‘boe!’, maar dat waren de vertrekkende Britten.



Von der Leyen sprak vol vuur toen het over de positie van de vrouw ging. ,,Het vervult me met grote trots dat hier eindelijk een vrouw staat”, zei ze. En later: ,,Ik ga voor volledige gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Commissie. Er zijn tot nu toe 183 commissarissen geweest, van wie er slechts 35 vrouw waren. Dat is nog geen 20 procent. Wij willen wat ons toekomt!”



Sinds haar nominatie kreeg ze veel kritiek op haar voorzichtige benadering van de klimaatverandering. Nu sprak ze zich vol uit voor een Europa dat in 2050 klimaatneutraal moet zijn: ,,Als eerste in de wereld.” Ze beloofde binnen 100 dagen met een omvattend plan te komen, een ‘Green Deal’, en kondigde een Klimaatbank aan voor groene investeringen.