Von der Leyen staat opnieuw voor schut in bijzijn Michel

Bulgaarse nationa­list brengt ‘nazigroet’ in Europees parlement: ‘Was onschuldig armgebaar’

De Bulgaarse Europarlementariër Angel Dzhambazki die woensdag de Hitlergroet leek te brengen in het Europees Parlement is zich van geen kwaad bewust. Hij wuifde slechts ter verontschuldiging naar de voorzitter van dienst, beweert hij. Maar de voorzitter van het parlement is een onderzoek gestart dat de ultranationalistische Angel Dzhambazki een deel van zijn vergoeding of toegang tot vergaderingen kan kosten.

17 februari