Voor gehandicapte Precious uit Kameroen is er nu een vleugje toekomst

Vanwege de kans op ontvoering wordt ons bezoek stil gehouden in de lokale kranten. Tot na vertrek uit Bamenda, een stad met net zoveel inwoners als Utrecht in het tropische groen van noordwestelijk Kameroen. Dit gebied is door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken rood gekleurd, ten zeerste ontraden vanwege een vergeten oorlog. In het grensgebied met buurland Nigeria clasht de Franstalige overheid in de hoofdstad Yaoundé met Engelstalige separatisten. De Kameroense autoriteiten verbieden de eigen media erover te berichten