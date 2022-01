Voor het eerst water uit Noordzee omgezet tot drinkwater: ‘Dit is een mijlpaal’

Waterbedrijven in België hebben in Nieuwpoort voor het eerst zeewater omgezet tot drinkwater. Vlaanderen is daarmee de eerste regio aan de Noordzee die de zee als bron voor drinkwater gebruikt, meldt het Belgische persbureau Belga. Het proefproject moet leiden tot een fabriek waarin in 2025 van zoet en brak water en zeewater jaarlijks vier miljoen kubieke meter kraanwater wordt gemaakt.

Vlaanderen kent maar een beperkte hoeveelheid drinkwater. Zeker in West-Vlaanderen zijn de voorraden beperkt. De dreiging van meer droge zomers - in combinatie met de extra vraag door toeristen in de vakanties - maakt dat er een tekort is aan nieuwe, zekere bronnen van drinkwater.

Nu al wordt in Vlaanderen brak water omgezet tot drinkwater. Dat gebeurt in Oostende, waar waterbedrijf Farys brak kanaalwater omzet in kraanwater. De nieuwe ontziltingsinstallatie in Nieuwpoort gaat een stapje verder met zeewater uit de vaargeul. In de proefinstallatie worden verschillende technologieën getest, waarbij kan worden overgeschakeld van zoet naar brak of zout water. ,,Maar de installatie zal ook volledig op zeewater kunnen draaien”, verzekert Wim Jacobs, innovatiemanager bij Farys.

'Mijlpaal’

De fabriek zal jaarlijks water voor 30.000 gezinnen kunnen produceren, maar een verdubbeling van de capaciteit is voorzien. Op termijn is de bouw van meerdere installaties niet uitgesloten. ,,De zee is een oneindige bron van drinkwater. Bij problemen kunnen we zelfs drinkwater naar het binnenland transporteren”, zegt Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur van Farys.

Het doel is Vlaanderen te voorzien van voldoende drinkwaterbevoorrading, ook in tijden van grote droogte, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. ,,Dit is een mijlpaal”, aldus de minister. ,,Ik ben bijzonder blij dat we ons voorbereiden, want we willen niet meemaken dat we zonder water komen te zitten.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: