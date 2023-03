Voor Poetin mag bezoek van Chinese president Xi niet mislukken

Of het toeval is dat het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) drie dagen voor het staatsbezoek een arrestatiebevel tegen Poetin uitvaardigde wegens het ontvoeren van Oekraïense kinderen, laat zich raden. Maar sterk van invloed op de ontmoeting tussen de Russische en Chinese leider zal het niet zijn, denken deskundigen.

Allereerst omdat Rusland noch China het ICC erkent. Daardoor zal geen van beide landen Poetin ooit uitleveren aan Den Haag. Hooguit zal Xi zich vandaag een beetje ongemakkelijk voelen met een verdachte van oorlogsmisdaden aan zijn zijde. Iemand die hij eerder een ‘persoonlijke vriend’ noemde.

Enorme dienst

Maar Xi bewijst zijn collega een enorme dienst door in te gaan op de door Poetin in december al verstuurde uitnodiging. Allereerst is het bezoek aan Moskou van de Chinese president symbolisch van groot belang voor het Kremlin. Poetin kan intern laten zien dat hij nog belangrijke bondgenoten heeft.

Weliswaar wordt Rusland gezien als de junior-partner binnen de ‘ongelimiteerde vriendschap’ die Xi en Poetin tegenover elkaar uitspraken, enkele weken voordat Moskou zijn troepen op 24 februari 2022 Oekraïne instuurde. De Chinese economie overvleugelt die van Rusland grofweg tien keer en ook militair is China Rusland steeds beter de baas. Maar toch is Xi bereid naar Moskou af te reizen. En dat is goed voor Poetins imago.

Quote De Russische elites betwijfe­len of Poetin in zijn eentje de toenemende Oek­raïens-westerse druk kan weerstaan en ze hopen dat Xi hem daarbij kan helpen. Abbas Galljamov, Politicoloog

Politicoloog Abbas Galljamov, voormalig tekstschrijver van het Kremlin, bevestigt dat. ‘’Dit bezoek is erg belangrijk voor Poetin. De Russische elites betwijfelen of hij in zijn eentje de toenemende Oekraïens-westerse druk kan weerstaan en ze hopen dat Xi hem daarbij zou kunnen helpen.’’

De vraag is alleen waarmee Poetin geholpen is. In de retoriek biedt China Rusland allang alle steun die het wil. Hoewel het de autonomie van Oekraïne (inclusief de Krim) erkent, geeft Peking de NAVO de schuld van het grootschalige bloedvergieten in de voormalige Sovjetstaat. En China zegt weliswaar neutraal te zijn in het gewapende conflict, het geeft te denken dat Xi tot dusverre alleen met Poetin erover heeft gesproken, niet met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Waar Poetin vooral op zal hopen, is dat Xi hem belooft wapens te leveren. Beide partijen in Oekraïne kampen met steeds grotere tekorten en Rusland heeft al bij Iran en Noord-Korea moeten buurten om drones en raketten.

Geweren en drones

De Amerikaans-Britse nieuwssite Politico meldde vorige week, dat China inmiddels heimelijk al geweren, scherfvesten en onderdelen voor drones aan Rusland levert (hoewel Peking dat ontkent). Maar dat is klein bier vergeleken bij wat de Russische strijdkrachten werkelijk nodig hebben: raketten en artillerie.

Het Westen vreest dat Xi uiteindelijk overstag gaat en Poetin toezegt zwaar geschut te zullen leveren. Al zal dat niet openlijk gebeuren, want China wil voorkomen dat het land sancties opgelegd krijgt. De Chinese economie kraakt en piept en de Europese en Amerikaanse markten zijn met hun honderden miljoenen consumenten voor Peking veel belangrijker dan de Russische economie met ‘slechts’ 145 miljoen zielen.

Quote Het kan niet zo zijn dat hij Poetin publieke­lijk afwijst. Xi wil niet dat Poetin ten val komt. Galljamov

Toch zit China niet te wachten op een smadelijke nederlaag van Rusland in Oekraïne. Het zou maar onrust geven aan de grens en evenals Poetin zit ook Xi niet te wachten op een buurland dat de democratie zoekt. Bovendien hebben beiden hartgrondig een hekel aan de monopolarisme van de Verenigde Staten. Poetin zal er tegenover Xi in Moskou waarschijnlijk niet over ophouden.

Alles bij elkaar genomen kan het bezoek van Xi voor Poetin bijna niet mislukken. ‘’Want Xi zal Poetin in ieder geval íets moeten beloven’’, zegt Galljamov. ‘’Het kan niet zo zijn dat hij Poetin publiekelijk afwijst. Xi wil niet dat Poetin ten val komt.’’

