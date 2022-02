Voor Rayan (5) hield iedereen de adem in

Abdelkader Benali kon zaterdag zijn ogen niet van de beelden afhouden waarop live de reddingsactie was te volgen. ,,Ik kon niet ophouden met kijken. Wilde weten hoe het zou aflopen. Zeker toen in het begin van de operatie naar buiten kwam dat Rayan nog leefde, gaf dat hoop. Ik heb zelf een dochter van 6, ik voelde de pijn van die ouders’’, zegt de schrijver van Marokkaanse afkomst.



De massale reacties op de reddingsactie hebben volgens Benali vooral te maken met de impact van sociale media. ,,We konden alles zien, je had bijna het idee er zelf bij te zijn. Daarnaast ging het om een klein kind, iedereen was solidair in het verlangen dat Rayan het zou halen.’’



De auteur denkt dat de Marokkaanse regering door het tragische ongeval paal en perk gaat stellen aan het graven van waterputten. ,,Ik ken het gebied waar deze familie vandaan komt. Het is er prachtig. Het is ook de streek waar veel cannabis wordt geteeld. Om de planten te besproeien is water nodig dat hoofdzakelijk uit putten wordt gehaald, je kunt er honderden vinden. Maar exemplaren die niet (meer) in gebruik zijn, zoals de put waar Rayan in viel, worden vaak niet volledig gedempt.’’