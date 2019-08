Voor ruim 1,7 miljoen euro aan cocaïne aangespoeld op strand Nieuw-Zeeland

Autoritei­ten VS arresteren 680 immigran­ten in grootscha­li­ge actie in Mississip­pi

2:45 De Amerikaanse autoriteiten hebben woensdag bijna 700 werknemers opgepakt in voedselfabrieken in de staat Mississippi. Volgens de politieafdeling Immigration and Customs Enforcement (ICE) waren de mensen daar illegaal aan het werk. ICE legde ook beslag op bedrijfsdocumenten die nu deel zullen uitmaken van een gerechtelijk onderzoek.