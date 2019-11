‘Voor voorstanders van brexit is opbreken van Verenigd Koninkrijk geen probleem’

Leave-stemmers kregen de vraag voorgelegd of ze nog steeds voor de brexit zijn als dat betekent dat Schotland onafhankelijk wordt. 41 procent zei ja, 18 procent nee en 17 procent van de respondenten had sowieso geen bezwaar tegen een vertrek van Schotland uit het Verenigd Koninkrijk, dat verder ook nog bestaat uit Engeland, Wales en Noord-Ierland.



De kiezers uit het leave-kamp kregen ook de vraag of ze in ruil voor de brexit kunnen leven met de onafhankelijkheid van Wales. Daar zei 28 procent ja op en 26 procent nee. Als de brexit tot gevolg heeft dat het Britse Noord-Ierland zich aansluit bij EU-lidstaat Ierland, zou 25 procent van de pro-brexitkiezers dat een acceptabele prijs vinden. 19 procent vindt dat niet.



Binnen het Verenigd Koninkrijk bestaat veel verdeeldheid over het geplande vertrek uit de EU. Bij het referendum in 2016 stemde een meerderheid van de kiezers in Engeland en Wales voor de brexit. In Schotland en Noord-Ierland wilden de meeste kiezers juist liever bij de EU blijven.