Voormalig burgemeester New York voegt zich bij juridisch team Trump

De voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, sluit zich aan bij het advocatenteam van Donald Trump. Dat houdt zich namens de president bezig met het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingscampagne.

Een advocaat van Trump, Jay Sekulow, maakte bekend dat de Republikein Giuliani en twee andere juristen het team komen versterken. ,,Rudy is geweldig. Hij is al lange tijd mijn vriend en wil deze kwestie in het landsbelang snel oplossen", zei Trump volgens Sekulow. Giuliani liet in een reactie weten dat hij gaat zorgen voor 'een klein zetje' dat de afronding van het onderzoek naar de inmenging volgens hem nodig heeft.

Tegen CNN zei Giuliani tevens dat er geen enkele indicatie is dat Trump plannen heeft om Mueller te ontslaan. Een groep van zowel Democratische als Republikeinse senatoren is hier dusdanig bang voor, dat ze een wetsvoorstel op poten zetten dat Mueller zou moeten beschermen in het geval dat Trump hem de deur wijst. Dat wetsvoorstel werd echter geblokkeerd door Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat.

De 73-jarige Giuliani heeft een juridische achtergrond. Hij was onder meer een federaal aanklager. Giuliani en Mueller kennen elkaar al langer: ze werkten in het verleden gelijktijdig voor het ministerie van Justitie. Ook was Mueller FBI-directeur toen Giuliani burgemeester was van de stad New York. Dat burgemeesterschap duurde van 1994 tot 2001.