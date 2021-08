Voormalig kindster (19) na vermissing levenloos gevonden

LIVE | Bijleveld: evacuatie mensen uit Kaboel voor 31 augustus ‘niet reëel’

27 augustus Het Kremlin heeft de terroristische aanslag bij het vliegveld van Kabul fel veroordeeld en vreest dat extremisten munt slaan uit de chaos in Afghanistan. Moskou vreest dat jihadisten vanuit Afghanistan voormalige Sovjetrepublieken en de Russische Kaukasus bedreigen. De huidige machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn door de Russische regering op een lijst van terroristische organisaties gezet naar aanleiding van terrorisme in Tsjetsjenië. Dit liveblog is gesloten. Je vindt het nieuwe blog hier.