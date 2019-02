Voormalig Navo-ambassadeur over Trump: 'Europa is kind van de rekening'

Reisbureau biedt spotgoedko­pe vakantie aan, maar wil ‘vergissing’ terugdraai­en

16:10 Een Belgisch gezin dat dacht dat het de deal van zijn leven had gesloten met een vakantie in het zuiden van Frankrijk, heeft een advocaat in de arm genomen. Het echtpaar met drie kinderen boekte een vakantieappartement in Vence voor 500 euro, maar kreeg twee weken later een brief van het reisbureau waarin stond dat het eigenlijk 3.500 euro had moeten zijn.