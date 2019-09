Voormalig Nederlands profvoetballer opgepakt in Italië voor zware diefstal

Een oud-profvoetballer uit Nederland is afgelopen weekend in het noorden van Italië gearresteerd voor zware diefstal. Carel van der V. (47) werd volgens Italiaanse media betrapt met een portemonnee die was ontvreemd uit de vakantievilla van een Zweeds stel.

Dat gebeurde toen de Zweden nietsvermoedend bij het zwembad lagen van hun woning in Canelli, tussen Turijn en Genua. De Nederlander zou van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt door de villa binnen te glippen en een portemonnee te stelen met daarin 100 euro en enkele creditcards.



Buren belden vlak daarna de politie met de mededeling dat ze een auto met buitenlands kenteken opvallend langzaam door de straten zagen rijden. Agenten dwongen de automobilist te stoppen en vroegen hem naar de reden van zijn aanwezigheid.



De man, naar later bleek Carel van der V., vertelde dat hij een rondreizende verkoper was van professioneel kookgerei. De politiemannen vonden het een weinig geloofwaardig verhaal en doorzochten de wagen van de Nederlander. Daarbij vonden ze de portemonnee met inhoud.



Navraag bij de Zweden in de nabijgelegen vakantievilla leerde dat de beurs van een van hen was. Daarop gaven de agenten de gedupeerde, die de diefstal nog niet had opgemerkt, zijn portemonnee terug.

Verblijfsverbod

Carel van der V. werd gearresteerd en voorgeleid. De onderzoeksrechter liet hem vrij in afwachting van verder onderzoek en legde de veertiger een verblijfsverbod op voor de provincie Asti.

De politie vermoedt dat de Nederlander meer op zijn kerfstok heeft. Ze lanceerde daarom een oproep waarin gedupeerden of mensen die zich herkennen in het verhaal van de Zweden of hun alerte buren, wordt gevraagd zich te melden. De carabinieri waarschuwt in het bericht ook voor huis-aan-huisverkoop van producten tegen een bijzonder lage prijs in verhouding tot de aangeboden goederen.

Ierse Beker

De in Arnhem geboren Carel van der V. maakte zijn profdebuut in de Eerste Divisie bij FC Wageningen. Daarna speelde hij onder meer bij bij Vitesse en het Ierse Shelbourne FC (Dublin), dat in 2000 landskampioen werd. De Nederlander eindigde zijn profcarrière bij Sligo Rovers FC (Sligo).