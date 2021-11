Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon aangeklaagd voor minachting van parlement

Steve Bannon, de voormalig adviseur van Donald Trump, is aangeklaagd voor minachting van het parlement. Bannon weigerde op een hoorzitting van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te verschijnen waar een commissie hem wilde bevragen over zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari. Ook weigerde Bannon om documenten te overhandigen die het Huis wilde inzien.

Het Huis wilde Bannon verhoren vanwege uitspraken die hij de dag voorafgaand aan de bestorming op het Capitool deed in zijn podcast. De voormalig topadviseur van Trump waarschuwde daarin dat ‘morgen de hel zal losbreken.’ Daarmee heeft Bannon volgens het Huis de suggestie gewekt dat hij op de hoogte was van wat er ging gebeuren. En dat zou betekenen dat de bestorming niet spontaan plaatsvond maar vooraf bekokstoofd was.

De vervolging van Bannon is de laatste ontwikkeling in een onderzoek dat al maanden getraineerd wordt door Trump en zijn medewerkers naar wat er precies gebeurd is op 6 januari. Een speciale commissie van het Huis onderzoekt welke rol voormalig president Trump in de bestorming heeft gehad en of hij mogelijk iets illegaals heeft gedaan. Trump heeft zijn naaste medewerkers echter verboden om voor de commissie te verschijnen. Daarbij beroept hij zich op zijn ‘executive privilege’, het recht van de president om vertrouwelijk te kunnen communiceren met zijn medewerkers. Eerder deze week heeft een federaal hof om die reden besloten dat Trump zelf voorlopig geen documenten hoeft vrij te geven over zijn volledige communicatie in de aanloop naar de bestorming van het Capitool.

De vervolging van Bannon laat nu een schokgolf door Washington gaan, schrijft CNN. De boodschap naar de Trump-entourage is duidelijk: wie niet meewerkt krijgt te maken met consequenties. Bannon wacht mogelijk minstens dertig dagen celstraf.

De man die Trump president maakte

Steve Bannon wordt gezien als de man die Trump aan zijn verkiezingsoverwinning hielp in 2016. Daarvoor was Bannon hoofdredacteur van de rechts-conservatieve nieuwssite Breitbart. Na Trumps beëdiging ging Bannon in het Witte Huis aan de slag als een van Trumps topadviseurs. Bannon was daar echter hetzelfde lot beschoren als vele andere Trump-medewerkers: de president raakte spoedig met hem gebrouilleerd. Na een dik half jaar verliet Bannon het Witte Huis alweer.

Lang was Bannon persona non grata voor Trump, maar ondertussen zijn de verhoudingen weer verbeterd. Dat bleek uit het feit dat Trump op zijn laatste dag als president Bannon gratie verleende. Bannon was aangeklaagd voor fraude rondom de bouw van een muur langs de grens met Mexico.