Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon geeft zichzelf aan bij FBI

Bannon weigerde te getuigen voor een parlementscommissie over de bestorming van parlementsgebouw het Capitool op 6 januari. Hij kan maximaal een jaar celstraf krijgen. Een rechter had zijn arrestatie bevolen. Justitie wil weten of er een link is tussen het Witte Huis en de Trump-aanhangers die het Capitool aanvielen.

De 67-jarige Bannon zei in zijn podcast kort voor de stormloop dat de ‘hel zou losbreken’, maar wilde dat niet toelichten bij de commissie. Hij beriep zich op immuniteit die adviseurs van de president zouden hebben. Bannon had ook geweigerd bepaalde documenten te overhandigen.

Trump

Bannon speelde een belangrijke rol bij Trumps verkiezingswinst in 2016. Daarvoor was hij hoofdredacteur van de rechts-conservatieve nieuwssite Breitbart. Na Trumps beëdiging ging Bannon in het Witte Huis aan de slag als een van Trumps topadviseurs. Hij was daar echter hetzelfde lot beschoren als vele andere Trump-medewerkers: de president raakte spoedig met hem gebrouilleerd. Na een dik half jaar verliet Bannon het Witte Huis alweer.

Lang was Bannon persona non grata voor Trump, maar ondertussen zijn de verhoudingen weer verbeterd. Dat bleek uit het feit dat Trump hem op zijn laatste dag als president gratie verleende. Bannon was aangeklaagd voor fraude rondom de bouw van een muur langs de grens met Mexico.

