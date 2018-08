'Voormalig Trump-vertrouweling Michael Cohen gaat fraude bekennen'

Er is een onderzoek naar de voormalige vertrouweling van president Trump ingesteld wegens onder meer bankfraude en belastingontduiking voor miljoenenbedragen. Volgens Amerikaanse media zal Cohen vandaag nog voor de federale rechter in Manhattan verschijnen. Door mee te werken met de openbaar aanklagers kan de 51-jarige Cohen in aanmerking komen voor strafvermindering.

Cohen kwam vooral in het nieuws door het betalen van 130.000 dollar aan porno-actrice Stormy Daniels, die beweert een seksuele affaire te hebben gehad met Trump. Dat 'zwijggeld' is mogelijk in strijd met de wetgeving over verkiezingscampagnes, waaronder de financieringsregels. De zaak raakte in een stroomversnelling toen de FBI op advies van speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidt naar mogelijk Russische bemoeienis met de verkiezingsstrijd om het Witte Huis, een inval deed in het kantoor van Cohen, zijn huis en permanente hotelkamer. De federale politie nam er een bewijsstukken in beslag, waaronder e-mails en documenten over een reeks van onderwerpen.