Voormalig VS-minister van Buitenlandse Zaken en oud-generaal Colin Powell (84) overleden

Powells familie schrijft op sociale media met hem ‘een opmerkelijke en liefhebbende echtgenoot, vader en grootvader’ en ‘een geweldige Amerikaan’ te hebben verloren. Volgens de nabestaanden was Powell volledig ingeënt tegen het coronavirus, maar is hij toch aan de complicaties van een besmetting overleden. De familie bedankt het medisch personeel van het Walter Reed-ziekenhuis voor de zorg aan Powell. Oud-president Bush en echtgenote Laura zeggen ‘diep bedroefd’ te zijn om de dood van Powell. ,,Hij was een geweldig ambtenaar en alom gerespecteerd in binnen- en buitenland’’, schrijft de voormalig president. ,,Het belangrijkste was dat Colin een familieman en vriend was. Laura en ik betuigen Alma (Powells weduwe, red.) en hun kinderen onze oprechte deelneming bij het gedenken van het leven van een groot man.’’

