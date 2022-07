Voortvluchtige ex-burgemeester Chili opgepakt in Nederland na beruchte fraudezaak

Een prominente Chileense politicus die was veroordeeld voor fraude met overheidsgeld is gisterochtend opgepakt in het Groningse dorpje Ter Apel. De 42-jarige Karen Rojo, voormalige burgemeester van de noordelijke havenstad Antofagasta, blijft in Nederland in voorarrest tot er een datum voor haar uitlevering is, bevestigt het Openbaar Ministerie tegen deze site. Tegen de vrouw was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

De Nederlandse politie arresteerde Rojo op verzoek van de Chileense autoriteiten, bevestigt hoofdaanklager Cristian Aguilar Aranela tegen Chileense media. De landelijk bekende politicus ontvluchtte in maart haar land, nadat ze schuldig werd bevonden aan gesjoemel rond publieke fondsen voor gezondheidszorg en schoolsubsidies. Het gestolen geld investeerde ze in een politiek adviseur die haar hielp bij haar herverkiezingscampagne van 2016.

De fraude vond plaats in 2015 en duurde ongeveer een jaar. Op dat moment was Rojo drie jaar burgemeester van Antofagasta. Het zou gaan om een bedrag van 24 miljoen peso’s, omgerekend zo’n 31.000 euro. De zwendel werd in 2020 ontdekt, waarop ze uit haar politieke ambt werd gezet. Ze ontkende schuld en ging in beroep bij de hoogste rechtbank van Chili, die haar verzoek om het vonnis op te heffen afwees. In plaats van haar straf uit te zitten stapte Rojo aan boord van een KLM-nachtvlucht die haar van de Chileense hoofdstad Santiago naar Amsterdam bracht. Ze had haar ticket kennelijk al gekocht voordat het vonnis openbaar werd gemaakt.

Retourvlucht

Volgens openbaar aanklager Aguilar boekte Rojo nog een retourvlucht van Parijs naar Amsterdam zodat ze als toerist ons land binnen kon komen. Inmiddels is met de Nederlandse autoriteiten contact over haar mogelijke uitlevering. Chileense justitie wil dat de vrouw in haar eigen land terechtstaat voor haar misdaden. ,,We hopen dat het proces zo snel mogelijk wordt afgerond”, zegt Aguilar tegen het Chileense medium Radio Cooperativa.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Manuel Monsalve, noemt de arrestatie van een prominent figuur als Rojo een belangrijk signaal voor alle Chilenen. ,,Het laat zien dat niemand boven de wet staat, zelfs niet degenen die gezagsposities bekleden. Wie de wet overtreedt, zal door justitie worden vervolgd en gestraft”, aldus Monsalve tegen lokale media. Een hogere straf hoeft de ex-burgemeester overigens niet te verwachten. In Chili is het niet strafbaar om ‘je je te onttrekken uit het rechtssysteem’, meldt justitie.

De arrestatie van Karen Rojo is in Chili groot nieuws en wordt breed uitgemeten in journaals en kranten. Of zij ten tijde van de aanhouding in het azc in Ter Apel verbleef, is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan het uitzoeken.